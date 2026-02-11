Внезапная проверка: инспекцию прошел батальон 120-й отдельной механизированной бригады

Проверка боеготовности белорусской армии по поручению Главнокомандующего - в активной фазе. Инспекцию прошел батальон 120-й отдельной механизированной бригады. Танкисты готовы выдвинуться в назначенный район для выполнения задач.

Проверка Вооруженных сил по поручению Президента проходит интенсивно. Главнокомандующий внимательно относится к масштабному экзамену, заявил Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, посещая танковый батальон 120-й отдельной механизированной бригады. У подразделения были сутки, чтобы привести личный состав и технику в готовность.

Внезапная проверка: смотр готовности танкового батальона механизированной бригады

С самого утра и всю ночь в воинской части кипела работа. Танкисты готовили машины к боевому применению, загружали снарядами, проверяли исправность техники, обслуживали пушки и пулеметы с поправкой на суровые зимние условия.

проверка боеготовности

После получения конверта с распоряжением Главнокомандующего срок готовности у танкового батальона был немногим больше, чем у других воинских частей, точнее, сутки. Военнослужащие говорят, что к любой проверке готовы. И как заверено в воинском уставе, стойко проходят даже самые неожиданные испытания, как это делают танкисты на Борисовском полигоне, где по плану занятий тренировали меткость в стрельбе.

Матвей Мытько, наводчик танка отдельного танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Загружены машины боекомплектом плюс вещи всегда собраны. При поступлении сигнала о приведении нашего батальона к полной боевой готовности, я как наводчик танка обслуживал 125-миллиметровую пушку танка и устанавливал зенитные пулеметы. С моим экипажем полностью подготовили нашу технику к маршу, также сами готовы полностью выполнять эту задачу в составе батальона".

Алексей Ляшенко, начальник штаба отдельного танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Пришлось осуществить перемещение в пункт постоянной дислокации в кратчайшие сроки, также поднять запасы материальных средств, подготовить вооружение, военную специальную технику и, конечно же, самое важное - это подготовить личный состав и настроить их на выполнение учебно-боевых задач".

Укомплектованность личного состава, обеспечение подразделения запасами материальных средств, техническая исправность и боеготовность танков Т-72 - все эти вопросы подлежали утренней инспекции Госсекретариата Совета безопасности.

Олег Печень, начальник управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси

Олег Печень, начальник управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Комиссия проверяет состояние вооружения военной специальной техники, наличие положенных запасов материальных средств и в целом готовность личного состава к выполнению задач по предназначению. Часть подразделений бригады уже выведена в районы вблизи государственной границы, готовят оборону соответствующих рубежей. Танкисты получили распоряжение вчера. За день получили необходимые запасы материальных средств, боеприпасы. И сегодня с утра готовы к действию".

Марш-бросок: отработка современных тактических приемов ведения боя

Напомним, накануне со стартом основного этапа масштабного мониторинга армии в боеготовность были приведены воинские части сразу в 4 регионах: Минском, Брестском, Витебском и Гродненском. Подразделения совершали марши протяженностью от 100 до более 350 км практически всю ночь. Дорога, нужно отметить, легкой не показалась. На протяжении маршрута бойцам приходилось отражать атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника. При этом засада, минирование, разведка БЛА - все современные тактические приемы ведения боя.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Внезапная проверка - это тоже комплекс мероприятий сдерживающего характера, который показывает, что мы готовы встать на защиту своей Родины. Президент очень тщательно подходит к этой проверке, очень внимательно. Вчера также вечером был доклад Президенту о том, как прошел первый день второго этапа, основного этапа проверки, какие вопросы были проверены, что получилось, что не получилось. Личному составу, который подвергается этой проверке, а подвергается действительно сегодня много личного состава, отдыхать не придется. Беседуя с личным составом, вижу, что у них действительно есть огонек, желание показать результаты, отчитаться за свое подразделение".

