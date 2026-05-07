Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание ко Дню Победы
Во Дворце Республики в Минске состоялось торжественное собрание и концерт мастеров искусств, посвященных Дню Победы. Мероприятие объединило ветеранов войны и труда, представителей дипкорпуса и духовенства, общественные объединения и политические партии, а также делегации из регионов.
Основная идея мероприятия - показать преемственность поколений и сохранение исторической памяти. Акцент сделали на личных историях, чувствах и переживаниях людей, чьи судьбы затронула война.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
"Мы вместе с детьми строим памятники нашим дедам и прадедам, мы наводим порядки на могилах и захоронениях. Мы сегодня говорим о том, что это в наших сердцах, мы не забыли и готовы передавать это подрастающим поколениям, ведь им дальше строить наше будущее, защищать наши суверенитет и независимость".
Он также отметил, что гордится тем, что был реализован очень большой проект "Живая память благодарных поколений": "Десятки, сотни тысяч монет были собраны в сплав этого памятника".
В фойе Дворца Республики разместилась тематическая выставка, организованная Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны. В этом году в центре внимания - женщина, ее роль и вклад в достижение Великой Победы.