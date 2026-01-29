Во Дворце Республики в честь 30-летия спецфондов Президента состоится гала-концерт

30 января исполняется 30 лет спецфондам Президента Беларуси по соцподдержке одаренных учащихся и студентов и талантливой молодежи. Их лауреатов и стипендиатов поздравил Александр Лукашенко.

В 1996 году государство безвозмездно примерило роль "главного продюсера", взяв на себя одну из важнейших функций: вкладываться финансово в талант юных белорусов. Так сложилась система поощрений за творческие достижения. Это отличное подспорье, чтобы создавать новые произведения и повышать уровень мастерства.

За 30 лет деятельности фонда отмечены 4 651 человек и 388 коллективов. Предусмотрены и гранты на создание арт-проектов. Государство поддержало 404 инициативы.

Комиссия спецфонда отмечает тех, кто уже заявил о себе во всеуслышание. Но есть два обязательных критерия: граждане должны быть младше 31 года, в их творческом портфолио - высшая награда международных или республиканских художественно-творческих состязаний. Что важно, учитываются количество стран-участниц на конкурсе, уровень мероприятия, состав жюри, общественное признание и авторитет события.

Ежегодно страна направляет в спецфонд внушительную сумму из республиканского бюджета. Например, в январе "счет" фонда увеличился на 100 тыс. белорусских рублей.

Обладатели поощрений спецфонда получают не только звание и финансовую помощь, но и площадки для трансляции своего таланта. Афиша 2025 года собрала более 3 тыс. событий с участием молодежи со всей Беларуси.