Военный аналитик: "Орешник" является для Беларуси инструментом стратегического сдерживания

Новость, которую буквально подхватили все мировые СМИ, когда Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Что это означает для Беларуси и какие гарантии это дает? Мнением поделился военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

"В военном деле есть такое понятие, как стратегическое сдерживание. И в данном случае, получив тактическое ядерное оружие и получив комплекс среднего радиуса действия "Орешник", мы обладаем инструментами стратегического сдерживания. На сегодняшний день мы понимаем, что вокруг Беларуси обстановка сложная с трех сторон. Мы, естественно, должны укреплять границы и, соответственно, обеспечивать, чтобы работал какой-то сдерживающий фактор. Вот этот сдерживающий фактор на сегодняшний день в полную меру заработает, когда "Орешник" заступит на боевое дежурство", - сказал военный аналитик.