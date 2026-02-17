3.72 BYN
Военный комиссариат Гродненской области проводит призыв военнообязанных из запаса
Автор:Редакция news.by
Комплексная проверка боеготовности вышла на новый уровень. Военный комиссариат Гродненской области проводит сбор и отправку военнообязанных, призванных из запаса.
Резервисты направляются в управление, соединения и воинские части Западного оперативного командования. Это значит, что проверка охватывает не только кадровых военных, но и систему мобилизационного развертывания в целом.
Насколько быстро и слаженно заработает механизм "гражданский - военнослужащий запаса - боевая часть", покажет время. Финалом сборов станет участие бригады в комплексном тактическом учении.