Военный комиссариат Гродненской области проводит призыв военнообязанных из запаса

Комплексная проверка боеготовности вышла на новый уровень. Военный комиссариат Гродненской области проводит сбор и отправку военнообязанных, призванных из запаса.

Резервисты направляются в управление, соединения и воинские части Западного оперативного командования. Это значит, что проверка охватывает не только кадровых военных, но и систему мобилизационного развертывания в целом.

Насколько быстро и слаженно заработает механизм "гражданский - военнослужащий запаса - боевая часть", покажет время. Финалом сборов станет участие бригады в комплексном тактическом учении.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

призывниквоеннообязанные