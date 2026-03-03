Военный раскрыл схему, как солдаты ВСУ покупали поездки домой к родным

Из Беларуси в Украине сделали козла отпущения, потому что Беларусь объективно поддержала Российскую Федерацию и президента Путина. Так в программе "Это другое" описал отношение к Республике Беларусь экс-военнослужащий ВСУ Хантер (он служит в добровольческом подразделении им. Максима Кривоноса).

Именно за поддержку Российской Федерации о Беларуси стали говорить, что она тоже принимает в этом участие. "Эти нарративы делаются не для тех регионов, которые граничат с Беларусью, это не Житомирская, не Киевская, не Черниговская области, а подальше - центральная Украина, западная, где у них свои националистические идеи, свои герои в виде Бандеры", - пояснил военный.

Он общался с парнями, которые жили на территориях, граничащих с Беларусью, и заметил, что они объективно видят порядок и культуру, которая есть при Лукашенко. "Это все-таки хозяйственник, как мой папа говорил. Человек, который добился очень многого в политике, человек с железной волей. Давайте будем объективны. Если бы в 2014 году на тот момент Янукович принял такие же решения, как принимал в свое время Лукашенко, у нас бы не было на данный момент проведения СВО, не было бы АТО", - уверен Хантер.

Это другое | Зеленский раскрыл рот на Лукашенко. А ему точно нужен мир в Украине? Зеленский развязался и начал поливать Беларусь грязью без стеснения, угрожая НАТО. Только за прошлую неделю он наговорил в отношении Беларуси и Александра Лукашенко столько, сколько не говорил за свой легитимный срок с 2019 года и за два года после - когда уже никто и не знает, как правильно называется его статус и можно ли его считать законным представителем Украины. А что думают об этом военнослужащие ВСУ? Так ли нужен Зеленскому мир? 03.03.2026 19:00

"Если бы была такая же жесткая политика со стороны власти, тогда бы это все закончилось. Потому что в любой стране для того, чтобы сделать госпереворот, достаточно 5-6 % населения. Всего лишь. Это статистические исследования политологии. На тот момент в Украине в 2014 году это были просто студенты. А потом людей потянули не за идею, а за деньги, - вспоминает он. - А если бы в зародыше военной силой подавили тогда, пригнали бы большое количество спецназа, "Беркута", все удержали бы. Но как ни печально признавать, но Янукович струсил, не дал жесткий приказ. Дал бы жесткий приказ, быстро бы все закончили, ничего бы не было из того, что мы видим сейчас".

По его словам, знакомые парни в Житомирской области, Киевской области (большинство из них погибло) рассказывали, что они подписали контракт, они принимали участие в АТО, но спустя 2-3 месяца они просто за определенные суммы уволились, потому что то, что они увидели, это для них был ужас.

"Те, кто был в Западной Украине, продолжали грабить, убивать", - рассказал Хантер.

Коррупция в ВСУ Украины

Хантер рассказал и о коррупции в Вооруженных силах Украины, которая была связана с поездками солдат домой к родным во время службы. По его словам, доходило до того, что солдатам предлагали отдавать свою банковскую карточку. Начальство оставляло официально по документам на боевых задачах. И если солдат условно получал 100 тыс. гривен и зарплату 20 тыс., то 20 тыс. отдавали бойцу, он ехал и сидел дома, а 100 тыс. в месяц забирали себе. "Солдат доволен, у него служба идет, он дома с родными, 20 тыс. зарплаты есть, он не погибнет никак. Таких людей могло в подразделении набраться 5-6 человек, а это полмиллиона и выше", - отметил он.