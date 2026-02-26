Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6cb4929-5c64-472e-ab88-ae3556310ddf/conversions/536b106c-a3e4-49fa-ab2e-0ca30ec92e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6cb4929-5c64-472e-ab88-ae3556310ddf/conversions/536b106c-a3e4-49fa-ab2e-0ca30ec92e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6cb4929-5c64-472e-ab88-ae3556310ddf/conversions/536b106c-a3e4-49fa-ab2e-0ca30ec92e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6cb4929-5c64-472e-ab88-ae3556310ddf/conversions/536b106c-a3e4-49fa-ab2e-0ca30ec92e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Дональд Трамп вновь обостряет ситуацию вокруг Кубы. Президент США объявил государство угрозой национальной безопасности, ввел топливную блокаду и пригрозил пошлинами любой стране, которая осмелится поставлять нефть в Гавану. В Вашингтоне всерьез обсуждают идею полной морской блокады.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин проанализировал мотивы Трампа и перспективы повторения "венесуэльского сценария" в Кубе в программе "Блиц с Павлом Лазовиком".

Антикубинская политика Трампа не случайна - она уходит корнями в глубокую историческую травму американского истеблишмента. "Правящие круги США всегда были настроены очень антикубински, потому что вызов, который был брошен Кубинской революцией 1959 года, очень болезнен для правящих кругов США. Совсем рядом с Америкой находится страна относительно небольшая, которая проводит независимую политику", - пояснил Вадим Гигин.

"Военно-морская блокада реальна" - Вадим Гигин оценил угрозу силового сценария США против Кубы

Кроме того, мощным фактором остается флоридская эмиграция - те, кто бежал с Кубы после революции. "Они ненавидят Кастро, они ненавидят тот режим, который существует. И здесь очень много личностного, много психологии, гораздо больше, чем в противостоянии с Мексикой, Колумбией или Венесуэлой", - подчеркнул депутат.

В Вашингтоне рассчитывают, что жесткая блокада сработает. Некоторые видят за этим попытку повторить "венесуэльский сценарий". "Америка рассчитывает, что она надавила на Венесуэлу, провела не перестройку, а апгрейд режима, то есть убрала оттуда Мадуро. Нынешние политики проводят ту линию, которая необходима Соединенным Штатам", - прокомментировал эксперт.

Отрезав Кубу от нефтяных поставок, США надеются, что экономические проблемы вызовут либо внутренний взрыв, либо верхушечный переворот. Они принудят правящие круги Кубы пойти на серьезные уступки. "Сейчас президентом стал Трамп. Он делает в свое президентство то, что хочет и то, что может. Это укладывается в такую несколько авантюристичную политику Трампа, которая полностью перекраивает всю геополитику. Это ровно то же самое, что происходит с Гренландией, это то, что происходит с Ближним Востоком, сектором Газа и так далее. Это вписывается в единую волну", - утвердил Вадим Гигин.

Звучат предложения о военно-морской блокаде. "Эта эскалация вполне реальна. Военная стратегия Трампа - никогда не идти на наземную операцию. То есть это военно-морская блокада без каких-то бомбардировок или ударов, но силовая. У них хватает флота для того, чтобы блокировать побережье Кубы", - констатировал эксперт.

При этом у латиноамериканских стран нет ресурсов, чтобы противостоять США. Даже Бразилия с ее самым большим флотом в регионе не пойдет на прорыв блокады. "Будет какая-то солидарность, заседание Организации Объединенных Наций, но не более того", - спрогнозировал Вадим Гигин.