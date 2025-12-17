3.68 BYN
Военно-патриотический клуб "Витязь" празднует четырехлетие
Военно-патриотический клуб "Витязь" в северном регионе празднует четырехлетие. Здесь готовят достойную смену защитников Отечества.
Десятки выпускников - уже в числе курсантов вузов силового блока, а некоторые успели проявить героизм еще будучи школьниками. В составе клуба - более 200 юных белорусов.
"Пришла сюда, потому что давно есть желание помогать людям, защищать Родину. Также планирую поступать в Академию МВД. Как мальчики хорошо себя показывают, так и девочки", - рассказала участница клуба.
"В будущем я планирую связать свою жизнь с военной направленностью и хочу защищать свою страну. Я нахожусь в этом клубе два года и уже многому научился", - поделился участник клуба.
Денис Свирид, начальник военно-патриотического клуба "Витязь":
"Молодежи нравится, она заинтересована. У нас обширный возрастной диапазон, который мы принимаем - с 12 до 17 лет. Это большая дружная семья. Дети видят это настроение, им это нравится. Связь руководителей и детей колоссальная".
В расписании - строевая, огневая, медицинская и физическая подготовка. Участники клуба посещают воинские части и места памяти по всей стране, ценят традиции и подвиги наших предков.