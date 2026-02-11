Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Военнослужащим Гродненской пограничной группы вручили ключи от квартир

Военнослужащим Гродненской пограничной группы торжественно вручили ключи от квартир. В многоэтажном доме микрорайона Грандичи областного центра поселятся 45 семей пограничников, среди которых две многодетные.

Символично, что пограничники будут проживать на проспекте Ольги Санфировой - Героя Советского Союза, командира эскадрильи ночного бомбардировочного полка в годы Великой Отечественной войны, героически погибшей при выполнении боевого задания и похороненной в Гродно.

Светлана Ракуть, военнослужащая Гродненской пограничной группы:

"Моя семья, мои родители очень гордятся мной и моим выбором профессии. Мы очень благодарны нашему государству. Я служу всего лишь два месяца и уже смогла получить арендное жилье и обеспечить себя и свою семью комфортным бытом".

За последние два года в Гродненской пограничной группе арендное жилье получили 82 военнослужащих.

Разделы:

ОбществоСтроительство и ЖКХ

Теги:

квартирапограничники