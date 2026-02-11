3.72 BYN
Военнослужащим Гродненской пограничной группы вручили ключи от квартир
Военнослужащим Гродненской пограничной группы торжественно вручили ключи от квартир. В многоэтажном доме микрорайона Грандичи областного центра поселятся 45 семей пограничников, среди которых две многодетные.
Символично, что пограничники будут проживать на проспекте Ольги Санфировой - Героя Советского Союза, командира эскадрильи ночного бомбардировочного полка в годы Великой Отечественной войны, героически погибшей при выполнении боевого задания и похороненной в Гродно.
Светлана Ракуть, военнослужащая Гродненской пограничной группы:
"Моя семья, мои родители очень гордятся мной и моим выбором профессии. Мы очень благодарны нашему государству. Я служу всего лишь два месяца и уже смогла получить арендное жилье и обеспечить себя и свою семью комфортным бытом".
За последние два года в Гродненской пограничной группе арендное жилье получили 82 военнослужащих.