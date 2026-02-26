Вольфович: БИСИ доказал на практике свой статус ведущей белорусской фабрики мысли

Белорусский институт стратегических исследований доказал на практике свой статус ведущей белорусской фабрики мысли, заметил на встрече с коллективом госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что БИСИ во многом является уникальной организацией, которая вырабатывает ключевые нарративы госполитики. И, как пример, эксперты института принимают непосредственное участие в разработке важнейших нормативных правовых актов и доктрин, определяющих контуры политики Беларуси в различных сферах обеспечения национальной безопасности. Несмотря на это, Александр Вольфович предложил институту расширить спектр задач.

Александр Вольфович:

"Нужно, чтобы они принимали самое активное участие, вырабатывали практические шаги для нейтрализации современных рисков и вызовов, не говоря уже об угрозах. Хотел бы, чтобы они более плотно взаимодействовали с органами, отвечающими за ту или иную сферу нацбезопасности. Некоторые ответственные должностные лица поверхностно относятся к практическим шагам по нейтрализации и выработке предложений. Концепция национальной безопасности - свежий документ, но требует новой методологической основы в вопросах нацбезопасности. Это одна из задач, которую я вижу для института".