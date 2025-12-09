Вольфович о нарушении беспилотником госграницы Беларуси и о встрече с водителями литовских фур

Беларусь не хочет никакого конфликта с соседями и готова сесть за стол переговоров. Но Литва по-прежнему настроена только на конфронтацию. По линии спецслужб продолжается расследование инцидента с беспилотником, который залетел в Беларусь с территории Литвы 30 ноября.

Подробностями с "Первым информационным" в эксклюзивном интервью поделился госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

О нарушении беспилотником госграницы Беларуси со стороны Литвы сообщил в минувший понедельник МИД Беларуси - инцидент произошел 30 ноября в Гродно. Траектория беспилотника, залетевшего из Литвы в Беларусь, была скрыта, заявил госсекретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович. Он отметил, что Александр Лукашенко поставил задачу провести детальное расследование этого инцидента.

По его словам, из этой ситуации можно было раздуть политический скандал, но Беларусь не хочет ссориться с соседями.

"И траектория была заложена очень интересная: полет по территории Беларуси, а с территории Беларуси залет на территорию Польши. Так что это? Это попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша? Получается так - спровоцировать ситуацию. Заложены агитационные материалы не совсем хорошего содержания", - отметил Вольфович.

Он уточнил, что человека, который запускал дрон, удалось вскрыть по камерам, идет поиск этого оператора. По линии спецслужб работа продолжается, по дипканалам руководство Литвы было уведомлено.

"Ответа, по-моему, не последовало", - сказал госсекретарь.

Беларусь для решения этого вопроса предлагает сесть за стол переговоров и искать контрабандистов в Литве, которые организуют все это, затем вести поиски в Беларуси тех, кто помогает им. Вольфович отметил, что без конструктивного взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов этот вопрос решить нельзя.

"Факты на стол, как Президент говорит. Покажите шары, куда они падают, с чем они падают, чем они начинены. Никакой конкретной информации со стороны руководства Литвы по этому вопросу нет. И желания, видимо, у литовского политического руководства Литвы, скорее всего, решить этот конфликт, нет. Им это выгодно, это им нужно. Поэтому и раздувая эту ситуацию, показывая, какие они бедные, какие они несчастные, что они защищают границы Евросоюза. Поэтому вот она - причина, где кроится, глубокая причина всего", - подытожил Вольфович.

После закрытия Литвой границы фуры, которые не успели выехать из Беларуси, начали скапливаться в районах недалеко от пунктов пропуска.

Водители литовских фур, которые застряли в Беларуси, с пониманием относятся к ситуации и ждут ее разрешения, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Он отметил, что обстановка спокойная и контролируемая.