"Волков и Сыч": два харизматичных собеседника настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире

На "Первом информационном" в субботу, 13 декабря, смотрите вечерний интерактивный подкаст, где есть место двум харизматичным собеседникам, тонкому юмору и мужской химии.

Андрей Сыч и Алексей Волков, будучи авторами собственных проектов, решили объединить усилия, чтобы по-своему взглянуть на события в стране и мире. Ребята настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире. Ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы.