"Волков и Сыч": два харизматичных собеседника настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире
Автор:Редакция news.by
На "Первом информационном" в субботу, 13 декабря, смотрите вечерний интерактивный подкаст, где есть место двум харизматичным собеседникам, тонкому юмору и мужской химии.
Андрей Сыч и Алексей Волков, будучи авторами собственных проектов, решили объединить усилия, чтобы по-своему взглянуть на события в стране и мире. Ребята настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире. Ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы.
Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот. "Волков и Сыч" - в прямом эфире на "Первом" в субботу в 22:15. Не пропустите!