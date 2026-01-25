Волонтер о том, как с Новым годом поздравляли детей, которые безвылазно сидят в подвалах в Донбассе

Как благотворительный фонд "Добрый ангел" помогает жителям Донбасса, в программе "Война и мир" рассказала его руководитель волонтер Екатерина Мезинова.

Перед Новым годом фонд "Добрый ангел" проводил благотворительную акцию "Волшебство" и доставлял подарки детям. Письма от мальчиков и девочек приходили на Telegram-канал "Волшебство". "Каждый подарок пронумерован. Подарки выкладываются без наименования населенного пункта, без фамилии. Они упакованы в пакеты с номерами, укомплектованы по населенным пунктам. Дед Мороз с утра берет списки и подарки, едет поздравлять детей. Красная и желтая зоны - детки не выезжают, они находятся там. Перед Новым годом мы поздравляли четырех детей, которые безвылазно сидят в подвале", - рассказала Екатерина Мезинова.

Для справки: Существует принудительная эвакуация со стороны Украины. Если родители не хотят ехать на украинскую сторону, хотят остаться в своем доме, ждут Россию, у них забирают детей. Занимаются этим военизированные организации (например, "Белый ангел"), которые прикрываются гуманитарными целями.

"Очень много рассказов эвакуированных людей и местных жителей, которые остались на местах, о том, как они прятали детей. Например, в Курахово я работала с ноября прошлого года с местными жителями. И к марту у нас сложились дружеские отношения: нас кормили, когда там были прилеты, ракетные атаки - нас укрывали, мы ночевали там. И только в июне мне показали девочку. Больше полугода прошло, появилось доверие, что все-таки мы ничего плохого не сделаем. Родители опасались за ребенка, чтобы ничего с ней не сделали, что только через полгода мне показали, что там живет ребенок в подвале, - рассказала руководитель фонда "Добрый ангел". - Антитепловизионными одеялами закрывали детей в подвале, прятали".

Женщина, не показывая лицо, рассказала, что в Андреевке, в горячей точке, она прятала детей. "У меня дом проверили. Четыре дня приезжали, следили за нами, прослушивали. А сдали соседи".

Она предположила, что муж сестры покупал соки и другую еду для детей, и это заметили. Через два дня приехали из СБУ. По ее словам, они живут в подвале после того, как их дом разрушили. "На данный момент дом нежилой, кухня нежилая и мы живем все в подвале", - сказала она.

Екатерина Мезинова рассказала трагическую историю, которая наиболее ее тронула: "В прошлом году в рамках акции "Волшебство" мой супруг в роли Деда Мороза ездил в Запорожье к ребенку. Он даже не взял Снегурочку, потому что было очень опасно - очень много дронов летало. И он приехал в дом, где жил мальчик, у которого был день рождения - ему 15 лет исполнилось. Муж в костюме Деда Мороза заходит в дом. Выходит девочка восьми лет, он говорит: "Ну что, вы ждали Деда Мороза? А где братик, который писал письмо?" Ему ответили, что братика вчера убило. Подросток ехал на велосипеде, в него целенаправленно ударил дрон и кружили остальные, не давали маме подойти. Это было у мамы с сестрой на глазах".

Екатерина Мезинова вместе с супругом стала помогать людям в 2008 году. Когда в 2014 году в Донбассе начались военные действия, они встречали первых эвакуированных. "Люди сами выходили, выезжали. Мы помогали размещать, какие-то продукты собирали, средства первой необходимости. Их размещали в санаториях, в детских лагерях", - вспоминает она.

В начале СВО пришлось оформить фонд юридически, потому что необходимы были документы для перевозки грузов через КПП. И появился "Добрый ангел".

"Под его эгидой с начала СВО мы работаем и собираем всех неравнодушных людей со всей России и не только, - рассказала руководитель фонда. - Поляк недавно у нас был на смене. Нашел наш Telegram-канал, мы списались. Он подал свои данные. Его проверили, определили, что человек хочет помочь, неравнодушный ко всей ситуации. Он приехал, помогал".