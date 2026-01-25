3.75 BYN
Волонтер о том, как с Новым годом поздравляли детей, которые безвылазно сидят в подвалах в Донбассе
Как благотворительный фонд "Добрый ангел" помогает жителям Донбасса, в программе "Война и мир" рассказала его руководитель волонтер Екатерина Мезинова.
Перед Новым годом фонд "Добрый ангел" проводил благотворительную акцию "Волшебство" и доставлял подарки детям. Письма от мальчиков и девочек приходили на Telegram-канал "Волшебство". "Каждый подарок пронумерован. Подарки выкладываются без наименования населенного пункта, без фамилии. Они упакованы в пакеты с номерами, укомплектованы по населенным пунктам. Дед Мороз с утра берет списки и подарки, едет поздравлять детей. Красная и желтая зоны - детки не выезжают, они находятся там. Перед Новым годом мы поздравляли четырех детей, которые безвылазно сидят в подвале", - рассказала Екатерина Мезинова.
Для справки: Существует принудительная эвакуация со стороны Украины. Если родители не хотят ехать на украинскую сторону, хотят остаться в своем доме, ждут Россию, у них забирают детей. Занимаются этим военизированные организации (например, "Белый ангел"), которые прикрываются гуманитарными целями.
"Очень много рассказов эвакуированных людей и местных жителей, которые остались на местах, о том, как они прятали детей. Например, в Курахово я работала с ноября прошлого года с местными жителями. И к марту у нас сложились дружеские отношения: нас кормили, когда там были прилеты, ракетные атаки - нас укрывали, мы ночевали там. И только в июне мне показали девочку. Больше полугода прошло, появилось доверие, что все-таки мы ничего плохого не сделаем. Родители опасались за ребенка, чтобы ничего с ней не сделали, что только через полгода мне показали, что там живет ребенок в подвале, - рассказала руководитель фонда "Добрый ангел". - Антитепловизионными одеялами закрывали детей в подвале, прятали".
Женщина, не показывая лицо, рассказала, что в Андреевке, в горячей точке, она прятала детей. "У меня дом проверили. Четыре дня приезжали, следили за нами, прослушивали. А сдали соседи".
Она предположила, что муж сестры покупал соки и другую еду для детей, и это заметили. Через два дня приехали из СБУ. По ее словам, они живут в подвале после того, как их дом разрушили. "На данный момент дом нежилой, кухня нежилая и мы живем все в подвале", - сказала она.
Екатерина Мезинова рассказала трагическую историю, которая наиболее ее тронула: "В прошлом году в рамках акции "Волшебство" мой супруг в роли Деда Мороза ездил в Запорожье к ребенку. Он даже не взял Снегурочку, потому что было очень опасно - очень много дронов летало. И он приехал в дом, где жил мальчик, у которого был день рождения - ему 15 лет исполнилось. Муж в костюме Деда Мороза заходит в дом. Выходит девочка восьми лет, он говорит: "Ну что, вы ждали Деда Мороза? А где братик, который писал письмо?" Ему ответили, что братика вчера убило. Подросток ехал на велосипеде, в него целенаправленно ударил дрон и кружили остальные, не давали маме подойти. Это было у мамы с сестрой на глазах".
Екатерина Мезинова вместе с супругом стала помогать людям в 2008 году. Когда в 2014 году в Донбассе начались военные действия, они встречали первых эвакуированных. "Люди сами выходили, выезжали. Мы помогали размещать, какие-то продукты собирали, средства первой необходимости. Их размещали в санаториях, в детских лагерях", - вспоминает она.
В начале СВО пришлось оформить фонд юридически, потому что необходимы были документы для перевозки грузов через КПП. И появился "Добрый ангел".
"Под его эгидой с начала СВО мы работаем и собираем всех неравнодушных людей со всей России и не только, - рассказала руководитель фонда. - Поляк недавно у нас был на смене. Нашел наш Telegram-канал, мы списались. Он подал свои данные. Его проверили, определили, что человек хочет помочь, неравнодушный ко всей ситуации. Он приехал, помогал".
По словам Екатерины Мезиновой, руководить фондом, заниматься волонтерской деятельностью непросто. "Во всем, что касается денег и сторонней помощи, стараешься быть максимально прозрачным перед людьми: делать фото-, видеофиксацию, - говорит она. - Но не всегда это получается, потому что люди, которым мы отвозим помощь, часто скрывают свои лица с связи с тем, что родственники на той стороне - они боятся за них, потому что по разным причинам их разделила судьба".