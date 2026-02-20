Воскресенский: Иран не останется в одиночестве

"Что касается Ирана и США, их непростых и напряженных отношений, то очевидно, что американская администрация готовится нанести удар. Возможно, их сдержат учения, совместные с Российской Федерацией, которые иранская сторона провела 19 февраля в Оманском районе Оманского залива и Ормузского пролива. Туда был доставлен российский корвет "Стойкий", и стороны отрабатывали противодействие пиратству, которое распространилось в последнее время, аэрофотосъемку, тактическое построение. На некоторое время даже был перекрыт сам Ормузский пролив, через него проходит до 70 % всей нефти, которая выходит на мировую торговлю. Поэтому я думаю, что эти учения - определенный дипломатический знак и сигнал американской стороне, что Иран не останется в одиночестве, - прокомментировал Воскресенский. - Мы традиционно, Республика Беларусь, осуждаем любые агрессивные помыслы любых стран в отношении не только Ирана, но и в отношении вообще всех государств - членов ООН".