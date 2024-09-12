Воскресенский о "плане победы": Украина идет на новый виток конфронтации

"Как правило, в любых планах первый пункт считается основным, главным, наиболее реализуемым. Абсолютно очевидно, что он не будет реализован в ближайшей перспективе как минимум 3-5 лет. Никто Украину в НАТО не примет, это очевидный факт. Второй пункт предусматривает большой упор делать на оборону и получать помощь от коллективного Запада, в связи с этим уже определенное противоречие: ты называешь это "план победа", так как ты можешь достичь победы, не имея собственных возможностей".