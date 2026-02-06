По какой причине официальный Киев пытается увиливать от возможности заключения хоть какого-то мирного соглашения, например, как минимум остановки активной фазы боевых действий. Более того, Украина пытается выходить на конфронтацию с официальным Минском. Чем это обусловлено, рассказал в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.

"Руководство Украины не связывает свое будущее с Украиной и украинским народом. Многие из них, например, Рустем Умеров, Давид Арахамия, чтобы не быть голословными, имеют паспорта иностранных государств. Наверняка такой есть паспорт и у самого Зеленского", - подчеркнул гость интервью.

Политолог обратил внимание, что все ресурсы вывезены из Украины в сторону коллективного Запада. Вся собственность у украинского политического класса, еще начиная с Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Алексея Резникова, находится на коллективном западе, там же сидит и их родня.

Они используют территорию Украины и мучения украинского народа для обогащения.

"Это основная причина, почему они всячески хотят продолжать братоубийственную войну. Для них это пустые слова. Они будут ее продолжать, пока либо украинский народ их не отстранит, либо русская армия не освободит украинский народ", - считает Юрий Воскресенский.