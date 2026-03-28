Воскресенский: Сейчас мы должны искать себе партнеров, которые не предадут, не сдадут

Белорусского лидера ярко встречали в КНДР - кортеж, дети с флажками и всенародная поддержка этого визита. Востребованы ли сегодня эти отношения в Пхеньяне с официальным Минском, попросили прокомментировать политолога Юрия Воскресенского.

"Лукашенко - это друг корейского народа. И вся наша дипломатия подтверждает это на международных площадках, - отметил политолог. - Мы всегда голосовали против введения каких-то санкций в отношении к КНДР и всегда синхронно с ними голосовали против введения санкций в отношении России и в отношении принятия соответствующих резолюций.

Юрий Воскресенский напомнил о резолюции по героизации нацизма. "Очень важный доктринальный международный документ. Мы с представителями КНДР и другими странами прогрессивного человечества требовали осудить это преступное явление, нацизм, и добились этого осуждения через площадку ООН. А кто голосовал против? - задал он риторический вопрос. - Ну, как всегда, представители "цивилизованного западного мира" и примкнувшая к ним Украина".

Понимание исторического прошлого и даже взгляд в будущее через призму того, что довелось пройти белорусскому и корейскому народам, насколько в гуманитарной сфере это объединяет и дает возможность для сотрудничества, спросили у политолога.

Он отметил, что это очень перспективное направление не только в гуманитарной, но и в экономической сфере, в военно-технической, в технологической. "Сейчас мы должны искать себе партнеров, которые не предадут, не сдадут", - подчеркнул эксперт.

"Кроме того, ряд тезисов российского руководства был тоже передан на этой встрече. Это замечательно, что наша делегация туда добралась", - добавил он.