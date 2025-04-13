Воскресенский: Социальная справедливость подразумевает социальную ответственность

Социальная справедливость подразумевает социальную ответственность. Очень плохо, когда к государству начинают относиться потребительски: "нам все должны". Об этом в студии "Первого информационного" заявил политолог Юрий Воскресенский.

"Мы должны помогать государству реализовывать свои обязательства перед нами", - уверен эксперт.

Он привел пример. Многие знают, что чистота - это уже бренд Беларуси. А что такое чистота? Это значит, что не нужно сорить или по возможности поднять кем-то брошенную бумажку, тем самым это облегчит работу коммунальных служб.

А вот те, кто бросает мусор, где захочется, занимаются социальным вредительством. "Социальную справедливость надо поддерживать в том числе и штрафами за такое отношение к общественной собственности и к усилиям государства, неимоверным в нынешних экономических реалиях, по поддержанию этого бренда (чистоты. - Прим. ред.). И вот эти нарративы продвигать в нашей стране", - высказал предложение Юрий Воскресенский.

С точки зрения политолога, социальная справедливость обязательно должна быть подкреплена социальной ответственностью. И с учетом наличия камер на улицах Минска и всей инфраструктуры нужно ужесточить наказание для тех, кто выбрасывает отходы в неположенных местах. Тогда у нас будет еще чище, еще красивее.