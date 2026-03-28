Воскресенский: Западные СМИ и их прокси занимаются оболваниванием коллективного бессознательного

КНДР десятилетиями находится под жесткими санкциями и всегда находилась, но в то же время никто не может сказать, что это некое отсталое государство. Военно-промышленный комплекс развит, президент Соединенных Штатов вынужден считаться с КНДР и встречаться с лидером этого государства. Почему реальная картинка расходится с представлениями, навязанными Западными СМИ о КНДР, пояснил политолог Юрий Воскресенский.

"Кадры, которые белорусское государственное телевидение показало из Пхеньяна, удивили, потому что в нашем понимании, а наше понимание часто формируется из образа, который навязывают мировые СМИ, и рассказывают нам, условно, что там люди в набедренных повязках ходят. А мы видим достаточно развитое государство. Государство, где очень много строительных объектов. И строятся целые микрорайоны по самому современному слову техники, где люди все чистые, аккуратные, одетые, обутые, где есть автомобили, самолеты. И много собственного производства", - перечислил эксперт.

"Такое сотрудничество хорошо даже в том, что белорусы увидели, как живут там люди изнутри и поняли, что в очередной раз западные СМИ и их прокси просто занимаются оболваниванием коллективного бессознательного. Оказывается, в КНДР достаточно неплохой уровень жизни, есть некоторые балканские или европейские страны, которые до него не дотягивают. Это первый момент. Ну а второй момент, безусловно, нам было интересно, как они так справились с такими по-настоящему серьезными санкциями".

Юрий Воскресенский:

"Ведь Президент Беларуси, помните, не раз говорил нашим руководителям, что вы плачетесь, это еще не санкции. Под ними еще можно и нужно работать. Оказывается, и корейский опыт может пригодиться, потому что они справились".