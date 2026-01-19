Врач назвал 5 правил перед выходом на улицу зимой, которые уберегут от опасности

После долгого отсутствия настоящая снежная зима вернулась в Беларусь. Однако вместе с положительными эмоциями от зимних забав приходят и сезонные риски. О том, как безопасно провести это время, в "Актуальном интервью" рассказал врач-травматолог-ортопед городской клинической больницы № 6 Минска Даниил Шепелев.

Врач признался, что такая морозная зима вызывает у него двойственные чувства: "Начну с радостного: это приятное время года с определенными зимними забавами, которые нам давно были недоступны, это меньше респираторных заболеваний, что тоже не может не радовать".

Всегда бывает и обратная сторона медали: гололедные травмы, переохлаждения, повышенный риск у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даниил Шепелев

По его словам, количество гололедных травм хоть и стало больше, но не на много. Эта проблема контролируемая.

Чтобы минимизировать риски и получить от зимы только удовольствие, врач Даниил Шепелев рекомендует соблюдать пять основных правил перед выходом на улицу:

Правильно одеваться. "Должен быть рациональный подбор одежды, учитывая температуру за окном", - подчеркнул травматолог-ортопед. "Лучше не злоупотреблять горячительными напитками, в первую очередь алкогольными, на морозе", - обозначил он. Алкоголь создает ложное ощущение тепла и притупляет бдительность, что особенно опасно на скользких тротуарах. Проявить заботу о близких. "Это забота о детях, людях преклонного возраста, о наших бабушках, дедушках, ведь им поскользнуться на гололеде намного проще, и это будет с более фатальными последствиями, чем для людей трудоспособного возраста, - отметил Даниил Шепелев. - Необходим и контроль за детьми, чтобы не было ситуации, когда игра может закончиться не очень хорошо". Выбор оптимального маршрута. "Если мы хотим выйти на прогулку, по делам, то нужно выбирать оптимальный путь. Не нужно рисковать, не нужно преодолевать заснеженные дороги, гололед, штурмовать сугробы", - посоветовал врач. И наконец, самое важное. "Наслаждаться этим временем", - сказал он. Зима дарит уникальную возможность для прогулок, спорта и отдыха, главное - подходить к этому с умом.