Врач назвал 5 правил перед выходом на улицу зимой, которые уберегут от опасности
После долгого отсутствия настоящая снежная зима вернулась в Беларусь. Однако вместе с положительными эмоциями от зимних забав приходят и сезонные риски. О том, как безопасно провести это время, в "Актуальном интервью" рассказал врач-травматолог-ортопед городской клинической больницы № 6 Минска Даниил Шепелев.
Врач признался, что такая морозная зима вызывает у него двойственные чувства: "Начну с радостного: это приятное время года с определенными зимними забавами, которые нам давно были недоступны, это меньше респираторных заболеваний, что тоже не может не радовать".
Всегда бывает и обратная сторона медали: гололедные травмы, переохлаждения, повышенный риск у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По его словам, количество гололедных травм хоть и стало больше, но не на много. Эта проблема контролируемая.
Чтобы минимизировать риски и получить от зимы только удовольствие, врач Даниил Шепелев рекомендует соблюдать пять основных правил перед выходом на улицу:
- Правильно одеваться. "Должен быть рациональный подбор одежды, учитывая температуру за окном", - подчеркнул травматолог-ортопед.
- "Лучше не злоупотреблять горячительными напитками, в первую очередь алкогольными, на морозе", - обозначил он. Алкоголь создает ложное ощущение тепла и притупляет бдительность, что особенно опасно на скользких тротуарах.
- Проявить заботу о близких. "Это забота о детях, людях преклонного возраста, о наших бабушках, дедушках, ведь им поскользнуться на гололеде намного проще, и это будет с более фатальными последствиями, чем для людей трудоспособного возраста, - отметил Даниил Шепелев. - Необходим и контроль за детьми, чтобы не было ситуации, когда игра может закончиться не очень хорошо".
- Выбор оптимального маршрута. "Если мы хотим выйти на прогулку, по делам, то нужно выбирать оптимальный путь. Не нужно рисковать, не нужно преодолевать заснеженные дороги, гололед, штурмовать сугробы", - посоветовал врач.
- И наконец, самое важное. "Наслаждаться этим временем", - сказал он. Зима дарит уникальную возможность для прогулок, спорта и отдыха, главное - подходить к этому с умом.
Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, можно значительно снизить риск травм и переохлаждений. Зима - это время, которое стоит ценить, и задача каждого - сделать его безопасным для себя и своих близких.