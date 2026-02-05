3.73 BYN
Время добрых дел: люди организуют "лесные столовые" и спасают животных в лютые морозы
Февральские морозы и обильные снегопады продолжают испытывать на прочность не только городские службы, но и дикую природу. Когда сугробы становятся непреодолимым препятствием, а поиск пропитания превращается в борьбу за выживание, на выручку приходят люди.
Для животных повсеместно организуют "лесные столовые", а неравнодушные жители спасают обессиленных зверей.
"Здесь, как в Ноев ковчег, этот мороз переживают вместе и куры, и дикая уточка, которая попала к нам недавно из Молодечно, попала прямо под колеса машины. Также лебедь, привезли его из Мяделя, он питается шинкованной капустой, овсом, но обязательно должна быть водичка. Ну а цапля здесь затесалась, она хищная птица - кушает рыбку, куриные шейки", - рассказала хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская.
Сохранность животных во время морозов - важнейший приоритет и для работников АПК. Теплый дом и сытное меню - базовый минимум для каждого теленка.