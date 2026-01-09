Все силы на борьбу со стихией: в Беларуси к уборке снега подключили тяжелую технику МВД и военных

Сильный снегопад и порывистый ветер накрыли Беларусь. В ряде областей введен план "Погода". МВД распорядилось вывести на дороги тяжелую технику - вездеходы, БТР, машины "Волат", "Тигр" и другую технику для расчистки снега.

ГАИ работает в усиленном режиме, для координации действий создан оперативный штаб. Также поставлена задача проверить всю спецтехнику, чтобы убедиться в ее готовности к работе.

С утра всех автомобилистов ждал неприятный сюрприз - машины были заметены снегом, многие автомобилисты пошли на общественный транспорт, что, соответственно, также вызвало некие неудобства: на остановках были большие очереди, так же и в метро.

Конечно, в усиленном режиме продолжают работать коммунальщики, сотни людей, десятки единиц техники.

8 января министр внутренних дел объявил проверку боеготовности подразделений внутренних войск, 9 января и погода проверяет эти подразделения в Минске. Будет выведена техника внутренних войск, которая будет помогать коммунальщикам. Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"По указанию министра внутренних дел, весь личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Развернут оперативно-ситуационный штаб по обеспечению безопасности и оказанию оперативной помощи участникам дорожного движения. На текущий момент сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь коммунальным службам в сопровождении снегоуборочной техники. Согласно распоряжению министра внутренних дел, в мероприятиях будет задействована специальная техника органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел".

Надо сказать, что к уборке присоединились и военные, например, курсанты Военной академии с самого утра орудуют лопатами. Для них это долг не только защищать страну, но и помогать белорусам. Работает в таком режиме и МЧС: не только помогает по своим прямым обязанностям, но и расчищает улицы, помогает автомобилистам выбраться из снежного плена.