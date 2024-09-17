Встречайте "Первый информационный"!

17 сентября 2024 года в Беларуси начал вещание первый в истории отечественного телевидения новостной телеканал - "Первый информационный". В общедоступном пакете теперь существует новая кнопка - пятая.

Отныне самая оперативная, эксклюзивная и проверенная информация будет выходить в режиме нон-стоп. Но неизменным остается одно - качество телевизионного продукта. Вещание на телеканале осуществляется 24 часа в сутки.

Открытие нового канала в День народного единства особенно ответственно и значимо.

В сетке вещания "Первого информационного" сохранят свои позиции самые рейтинговые проекты Агентства теленовостей, а также появятся и новые. Помимо новостных блоков телезритель сможет получать информацию из более чем 50 цикловых эфирных проектов.

Главный информационный телеканал страны - уникальный продукт медиапространства на территории Беларуси, в основу которого заложена концепция многочасового вещания новостей. "Первый информационный" - это прямые включения с мест событий, авторская аналитика, экспертные мнения, прогноз погоды, документалистика и спецрепортажи на экономические, культурные, спортивные темы, которые оформлены в уникальные рубрики и проекты.