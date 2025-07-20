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Вузы Беларуси завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места

Белорусские вузы завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места. Зачисление закончится 27 июля.

При плане приема на бюджет в 31,8 тыс. мест документы подали чуть более 46 тыс. абитуриентов. Ранее уже зачислены 5,7 тыс. целевиков и полтысячи победителей университетских олимпиад. Лидер по набору целевиков - Белорусский государственный медицинский университет.

Что касается приема документов на платную форму обучения, то он продлится до 1 августа. Зачисление платников в вузы завершится 3 августа.

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