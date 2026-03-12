3.73 BYN
ВВС и войска ПВО ВС Беларуси отработали практические стрельбы во время проверки боеготовности
12 марта состоялся очередной этап внезапной проверки ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Это практическая боевая стрельба авиационными средствами поражения: самолетами и боевыми вертолетами.
На место прибыл госсекретарь Совета безопасности, чтобы оценить работу военно-воздушных сил в условиях, приближенных к боевым.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"В соответствии с нормативами, в общем-то, я хочу сказать, что с задачей они справились. Практически в центр цели нанесены были удары неуправляемыми ракетами, это площадная цель, и, соответственно, пушечным вооружением. Некоторые образцы бронетехники поражены прямым попаданием с пушек. Это говорит о профессионализме наших летчиков. Любая проверка завершается практическими мероприятиями, в том числе и в военно-воздушных силах, и в войсках противовоздушной обороны. Это практическое применение авиационных средств поражения. Отработали стрельбу неуправляемыми ракетами с парой самолетов Як-130 и, соответственно, пушечным вооружением по колонне".
Проверили и ПВО в действии. Расчеты ЗРК "Оса" продемонстрировали поражение условного воздушного противника. "Оса" себя зарекомендовала как машина точного поражения: четко выполняет поставленные задачи, в том числе борьбы с малой авиацией и беспилотниками.