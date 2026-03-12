ВВС и войска ПВО ВС Беларуси отработали практические стрельбы во время проверки боеготовности

"В соответствии с нормативами, в общем-то, я хочу сказать, что с задачей они справились. Практически в центр цели нанесены были удары неуправляемыми ракетами, это площадная цель, и, соответственно, пушечным вооружением. Некоторые образцы бронетехники поражены прямым попаданием с пушек. Это говорит о профессионализме наших летчиков. Любая проверка завершается практическими мероприятиями, в том числе и в военно-воздушных силах, и в войсках противовоздушной обороны. Это практическое применение авиационных средств поражения. Отработали стрельбу неуправляемыми ракетами с парой самолетов Як-130 и, соответственно, пушечным вооружением по колонне".