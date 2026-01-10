"Выхода нет" и "Некуда бежать": белорусы делятся веселыми роликами в соцсетях

Снег, который белорусы так желали на Новый год, приносит позитив. Люди с удовольствием делятся веселыми роликами в соцсетях.

Больше всех выпавшему снегу радуются питомцы. Впрочем, дети и взрослые тоже не прочь с головой окунуться в сугробы.

А еще снежный циклон раскрыл во многих талант юмористов.

Белорусы расчищают территорию, убирая снег не только вокруг своих машин, но и с пешеходных дорожек. И, конечно, такая сплоченная работа не обходится без слов благодарности:

"Беларусь - это когда БТР чистит дороги в городе. Беларусь - это раскупленные под ноль лопаты в магазинах. Это помощь на дороге и за ее пределами в ужасную погоду. Это когда начальник подразделения ДРСУ везет в 2 часа ночи запчасти для техники, чтобы машина выехала чистить город. Это миллионы людей, тихо помогающие всем. Беларусь - это мы с вами. Обнял, приподнял каждого. Горжусь своим синим паспортом".

"Дорогие белорусские коммунальщики, низкий вам поклон до земли! И техника проехала! И люди с лопатами, да под жутким снегом! Будьте здоровы, вы у нас самые лучшие".