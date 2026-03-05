"Высокий моральный дух и устойчивость" - Хренин о белорусских женщинах-военнослужащих

Проверка боеготовности по плану Минобороны началась 5 марта в Гродненском гарнизоне. Пакет распорядительных документов командующему войсками Западного оперативного командования вручил лично министр.

Перед этим Виктор Хренин пообщался с военнообязанными, призванными на сборы, и проследил за ходом подготовки на Гожском полигоне. Неожиданно рабочее мероприятие приобрело праздничный окрас. Министр обороны не мог оставить без поздравлений и подарков прекрасную половину.

Поздравление белорусских защитниц в преддверии 8 Марта

Вместо выстрелов - звуки музыки, а вместо занятий по плану подготовки - выступления творческих армейских коллективов. Атмосфера боевой работы на Гожском полигоне по решению министра обороны сегодня сменилась на праздничную.

Среди виновниц торжества - те, кто отдал защите Родины больше двух десятков лет, совмещая службу в армии с ролью хранительницы очага. Как, например, учитель белорусского языка по профессии, а ныне офицер Вооруженных Сил подполковник Ольга Чаплюк. Здесь - она опытный боец, а дома - любящая мама и жена.

Ольга Чаплюк, военнослужащая Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Служба в Вооруженных Силах занимает большую часть жизни. И делая свой выбор, каждой девчонке, которая идет в армию, нужно это понимать и осознавать. Что это первое. Ты должна быть на службе. И потом все остальное. Поэтому у каждой военнослужащей женщины должен быть надежный тыл и крепкая семья".

Рабочая поездка министра обороны в Гродненский гарнизон

Женщины-военнослужащие - а только здесь их порядка 100 - наравне с мужчинами выполняют задачи в рамках комплексной проверки от Минобороны. Главу ведомства интересует все: начиная с вопросов прохождения запасниками военной службы и заканчивая личной подготовкой каждого военнослужащего.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Девчата, которые служат в Вооруженных Силах, уникальны. Они наравне с мужчинами - и днем, и ночью, и в любых погодных условиях - выполняют свои обязанности. Можно еще одну уникальную особенность отметить наших женщин-военнослужащих - это их высокие моральный дух, устойчивость. Объезжая войска, проверяя, как проходят у нас мероприятия, ни одна женщина не пожаловалась, что что-то плохо, что-то не устраивает. Наоборот, они стараются максимально больше показать свою ответственность за тот участок работы, который они сегодня выбрали".

Для пяти представительниц прекрасной половины армии этот день стал еще и судьбоносным: кроме цветов и подарков из рук министра они получили новые погоны. Очередные воинские звания за успехи в службе присвоены досрочно.

Оксана Гриневич, замначальника штаба батальона материального обеспечения 6 ОМБР ВС Беларуси:

"Я горжусь тем, что служу. Горжусь тем, что защищаю нашу Родину. Анализируя момент, который мы сейчас переживаем - эту проверку, я сделала для себя вывод: время выбрало нас. И мы должны пройти этот путь достойно".

Подарки работникам информационного фронта

В этом году к поздравлению наших защитниц подошли нестандартно. В подарочном пакете - стилизованный сухпаек, наполненный продуктами к праздничному столу. Без внимания генерал Виктор Хренин не оставил и журналистов, работающих на передовой информационного фронта, и отстаивающих национальные интересы страны всегда бок о бок с белорусскими военными. Нужно признаться, что это внимание действительно очень приятно.

Ольга Чаплюк, военнослужащая Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Хочу поблагодарить наше руководство за то, что в условиях, пусть в учебной, но боевой обстановке они нашли время и возможность приехать нас поздравить. Нам очень приятно. И мы это очень ценим".