Выставка о Нарочской операции передает масштаб трагедии на белорусской земле в 1916 году
Более 100 архивных снимков - лица солдат, кадры боев и разрушений. 18 марта в Национальном историческом музее прошло открытие выставки "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции".
Экспозиция наглядно передает масштаб трагедии, которая развернулась на белорусской земле весной 1916. Дополняют ее 5 диорам, созданных с использованием технологий 3D, которые позволяют зрителю буквально погрузиться в историю. Часть выставки разместили под открытым небом (во внутреннем дворике музея). Здесь центральное место занял воссозданный самолет времен Первой мировой войны.
Борис Грызлов, посол РФ: "Первая мировая война недаром так названа, ее еще называли Великой войной. Участвовало 38 из 59 существовавших на тот момент независимых государств. Это почти 2/3 населения планеты. В общей сложности Первая мировая война унесла около 2 млн жизней. Нарочская операция - это самое кровопролитное сражение во время Первой мировой войны".
Владимир Лиходедов, автор выставки "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции": "Выставка посвящена главному событию Первой мировой войны - Нарочской операции. Здесь представлены уникальные фотографии, большинство из которых публикуется впервые. Фотографиями расписаны стены и сделаны именно объекты, чтобы приблизить к реальной обстановке войны".
По словам министра иностранных дел, изучение событий вековой давности далеко от завершения, историки продолжают работать с архивами. Сохранение памяти о прошлом и восстановление правды - важная составляющая нашего исторического наследия.