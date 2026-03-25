3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Выставка-ярмарка, мастер-классы, спектакли - фестиваль "Радость" проходит в Минске
В духовно-просветительском центре "Ковчег" проходит международный православный фестиваль "Радость". Для детей и взрослых организованы мастер-классы, спектакли кукольного театра "Батлейка", музыкальные представления. Также в центре развернулась большая выставка-ярмарка, где представлены редкие книги, иконы, сувениры ручной работы. На прилавках даже оливковое масло с горы Афон. Духовный проект международный. В этом году выставка собрала 40 участников из 6 стран: Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции.
Также в рамках фестиваля центр организовал выставку с подлинными вещами династии Романовых.
Материалы предоставил минский коллекционер Игорь Котов. В числе экспонатов - программа увеселительных мероприятий с коронации Николая II, программа домашних концертов царской семьи, автографы на банковских чеках и фотографиях, личный сервиз и предметы из столовой Романовых и многое другое.