Выставка-ярмарка, мастер-классы, спектакли - фестиваль "Радость" проходит в Минске

В духовно-просветительском центре "Ковчег" проходит международный православный фестиваль "Радость". Для детей и взрослых организованы мастер-классы, спектакли кукольного театра "Батлейка", музыкальные представления. Также в центре развернулась большая выставка-ярмарка, где представлены редкие книги, иконы, сувениры ручной работы. На прилавках даже оливковое масло с горы Афон. Духовный проект международный. В этом году выставка собрала 40 участников из 6 стран: Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции.

Также в рамках фестиваля центр организовал выставку с подлинными вещами династии Романовых.

Материалы предоставил минский коллекционер Игорь Котов. В числе экспонатов - программа увеселительных мероприятий с коронации Николая II, программа домашних концертов царской семьи, автографы на банковских чеках и фотографиях, личный сервиз и предметы из столовой Романовых и многое другое.

