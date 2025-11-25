Взятки и откаты: факты коррупции выявлены КГК в работе структур НАН Беларуси

В одном из случаев гендиректор Объединенного института машиностроения организовал схему незаконного начисления денег своим подчиненным. Такие надбавки выплачивались "доверенным" работникам. Эти деньги снимали с карточек и передавали заместителю директора института. В схеме были также заместитель директора, главный бухгалтер и главный экономист.

"Есть и другие факты. Например, ОАО "НПО Центр". Директор одного из филиалов платил за покровительство директору, а сам в свою очередь брал откаты от поставщиков. Ранее этот руководитель был директором другого филиала и был осужден за взятку. В Институте биохимии биологически активных соединений была схема примерно такая же: якобы делали разработку, выплачивали премии, а часть из них собирали обратно. Были и другие вещи. К примеру, был заказ, который они перезаказали Гродненскому медуниверситету, заплатили ему 20 тыс., а себе забрали 168 тыс."