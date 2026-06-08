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За 2026 год Беларусь планирует поставить в Гану 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники
Гана входит в число приоритетных партнеров Беларуси на Африканском континенте: 34 года дипломатических отношений. В марте 2026 года Аккра предложила Минску разработать программу аграрного взаимодействия.
За 2026 год Беларусь планирует поставить в Гану 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Также предусмотрено создание сервисных центров и обучение местных специалистов работе с белорусской техникой.
Техника будет задействована в программе механизации сельского хозяйства, охватывающей 50 округов страны Африканского континента. В Гане более 78 % сельскохозяйственных работ выполняется вручную, поэтому спрос на белорусскую технику считается перспективным.
Стороны договорились возобновить регулярный политический диалог: провести консультации между внешнеполитическими ведомствами и заседание совместной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Беларусь готова к расширению военно-технического взаимодействия, а также в сферах образования и продовольственной безопасности.
Страна заинтересована в импорте ганских фруктов, орехов, овощей и какао-бобов, развитии кооперации с учетом членства Беларуси в ЕАЭС. Аккра предложила проработать возможность создания на своей территории совместных предприятий, в частности по промышленной переработке какао.
Факт
Гана занимает 1-е место в Африке по добыче золота и крайне заинтересована в закупках белорусского тяжелого горнодобывающего и карьерного оборудования.
Накануне Президент Беларуси подписал указ "О проекте международного договора". Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках до 30 дней по дипломатическим и служебным паспортам. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года.
Документ направлен на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, а также на создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран.