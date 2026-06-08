3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Гребля на байдарках и каноэ: белорусская сборная готова к чемпионату Европы
Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отправилась в Португалию. Город Монтемор-у-Велью с 10 по 14 июня будет принимать чемпионат Европы. Расскажем о подготовке и планах континентального форума.
Обстановка в эллинге, а именно так называют гараж для лодок, рабочая к чемпионату Европы. Сборная Беларуси разделилась и трудилась на разных базах. Женское каноэ находилось в Заславле. В Гомеле обосновались мужское каноэ и женская байдарка, а мужская байдарка покоряла Припять в Мозыре.
Стык весны и лета не порадовал атлетов погодными условиями: дождь и шквалистый ветер были их постоянными спутниками. Но для профессионалов это скорее плюс, ведь знаменитый гребной канал в городе Монтемор-у-Велью славится своей сильной розой ветров. Верим, что дом белорусов подготовил к непростому испытанию на выезде в Португалии.
Денис Ермоленко, многократный призер чемпионатов мира и Европы U-23 по гребле на байдарках:
"Действительно, да. Сдувает первые четыре дорожки. Раньше вообще было плачевно, так как растительность была не такая густая. В этом году даже зима была очень суровая, такая снежная и холодная. И вообще весна была прохладная. Готовят к самым любым условием".
Бриз в лицо. Живописные виды вокруг. На этом романтика для вида спорта заканчивается. График без поблажек - двухразовые тренировки по будням и контрольная в субботу. Гребцы минимум 5-6 часов в сутки на воде проводят, чтобы быть конкурентоспособными.
Владислав Литвинов, чемпион Европы по гребле на байдарках:
"Тяжелая пахота, но когда ты посещаешь этому виду спорта 16 лет, уже даже не представляется жизнь без гребли".
Гребля на байдарках и каноэ - один из самых медалеемких видов спорта для нашей страны. Соревновательный сезон стартовал двумя этапами Кубка мира в венгерском Сегеде и немецком Бранденбурге. Две бронзы в активе нашей флотилии.
"Новые правила, очки. И, допустим, первый этап Кубка мира в Сегиде показал, что все страны готовы как на чемпионат мира. Вот честно. По секундам", - рассказал Никита Бориков, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках.
В гребле на байдарках и каноэ изменилась система олимпийского отбора. Теперь на каждом старте нужно выступать как можно лучше, чтобы не только завоевать медаль, но и заработать рейтинговые очки. По итогам двух сезонов будут распределены квоты для летних Игр в Лос-Анжелесе - 2028. И за континентальный форум баллы также начисляются.
Чемпионат Европы в Монтемор-у-Велью стартует уже 10 июня. Завершаться состязание 14 июня. Всего будет разыграно 23 комплекта медалей. Верим в белорусскую флотилию.