Юлия Абухович рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и КНДР

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР является первым и историческим. Между странами подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Какие перспективы сотрудничества у Беларуси и КНДР, рассказала в эфире "Первого информационного" аналитик Юлия Абухович.

"У нас перспективы хорошие в любом случае и в любом направлении, за какое мы бы ни взялись. Сегодня мы развиваем отношения, которые, как наш Президент сказал, были поставлены на паузу, хотя мы сотрудничали еще со времен Советского Союза. У нас достаточно много общего. Республика Беларусь может предложить Корее, как и любому другому государству, много комплексных решений", - отметила аналитик.

Подписанные Договор о дружбе и сотрудничестве и ряд соглашений - это стратегические направления. Все начнется с основных позиций, на которых Республика Беларусь сегодня сделала себе имя. "Прежде всего, это продукты питания - то, чем славится Республика Беларусь, Также это будут фармацевтика, машиностроительная и горная техника, которая очень будет полезна в горных районах Кореи", - пояснила Юлия Абухович.