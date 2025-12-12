Юрий Сенько отметил активное участие профсоюзного движения в разработке стратегии развития Беларуси

Широкое применение односторонних санкций, противоречащее уставу ООН и международному праву, не приводит к развитию общества и защите граждан. Такую оценку дал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

По словам эксперта, проблема санкций приобрела глобальный характер. "Это очень важная проблема, так как сегодня она затрагивает не только Республику Беларусь, она затрагивает многие страны мира", - заявил он.

Он подчеркнул, что санкционная политика противоречит фундаментальным международным нормам: "Вопреки международным нормам, которые заложены в устав ООН, который напрямую запрещает использовать односторонние санкции в отношении стран, компаний, людей и так далее".

"Несмотря на это, европейские страны используют односторонние санкции вопреки подписанным ранее, одобренным, в том числе и ими, международным нормам. Идет полное нарушение международного права. Так не должно быть", - отметил Юрий Сенько.

Несмотря на внешнее давление, Беларусь продолжает разработку собственной стратегии развития. Юрий Сенько отметил активное участие профсоюзного движения в этом процессе: "Профсоюзы Беларуси принимали активное участие в разработке программы. Мы вносили свои предложения как на первоначальном этапе, так и на последующем".