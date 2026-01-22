Заброшенные лагеря Беларуси обретают хозяев: как КГК возвращает государству ценные земли

Фото: Realt news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21d0ab2-16cd-4786-89e4-db827b66a8dd/conversions/41406bc1-beb6-41b2-b8a2-d4684d8122f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21d0ab2-16cd-4786-89e4-db827b66a8dd/conversions/41406bc1-beb6-41b2-b8a2-d4684d8122f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21d0ab2-16cd-4786-89e4-db827b66a8dd/conversions/41406bc1-beb6-41b2-b8a2-d4684d8122f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21d0ab2-16cd-4786-89e4-db827b66a8dd/conversions/41406bc1-beb6-41b2-b8a2-d4684d8122f1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Realt

Всего в 12 км от бурлящего жизнью мегаполиса Минска время будто бы остановилось. Природа методично забирает свое, сейчас здесь скорее идеальные декорации для постапокалиптического фильма, но это реальность бывшего детского лагеря "Кировец". Обильные снегопады практически полностью вскрыли лагерь от посторонних глаз.

Сотрудники Комитета госконтроля уже не раз наведывались сюда. Драгоценные гектары не только в материальном, но и в оздоровительном смысле вблизи двухмиллионного города долгие годы не могли найти хорошего хозяина. Заброшенные площадки, здания и беседки остались в памяти разве что некогда гостивших здесь детей. Остатки "Кировца" замерли возле оживленной трассы в направлении Молодечно.

Рядом Минское море, санаторий "Юность" и Заславль. Построенный еще в 1960-х, он долгое время принадлежал Минскому станкостроительному заводу им. С.М. Кирова. В лагере отдыхало не одно поколение минчан, и последние отряды детей здесь проводили лето 2001 года.

Чуть позже пионер-лагерь перешел во владение столичной компании, которая обязалась привести участок в порядок, но этим планам не суждено было сбыться. В 2023 году земля была вновь возвращена государству по инициативе Комитета госконтроля.

Роман Горецкий, начальник управления контроля собственности и использования земель Комитета госконтроля Минской области:

"Примерно с 2022 года Комитетом было обращено внимание на нахождение данного лагерь в ненадлежащем состоянии. Собственник не предпринимал никаких мер по наведению здесь порядка, на что было обращено внимание местных властей. В результате лагерь был изъят, земли переданы Минскому району".

Под занавес 2025 года "Кировец" был выставлен на торги, которые длились почти 8 часов: лот вызвал ажиотаж среди участников (их было 9) и быстренько с молотка ушел к новому хозяину. Комплекс зданий, который не удавалось оживить десятилетиями, был продан за рекордную сумму почти миллион долларов (2 млн 636 тыс. белорусских рублей). От начальной цены стоимость объекта выросла в 56 раз.

Новому собственнику достался участок почти в 7 га. А чего стоит ждать: возращения "Кировца" или чего-то совершенно нового покажет время.

Детский лагерь им. Гастелло

Детский лагерь им. Гастелло возле деревни Юхновка в 10 км от столицы - еще один бывший пионерлагерь, который ждет инвестиций. Годами территория находится в заброшенном состоянии, районные службы пытались достучаться до собственника, но все безуспешно. В итоге в марте 2025 года право аренды прекращено.

"Фактически первая реализация этого лагеря была в 2013 году, дальше он переходил от собственника к собственнику, однако никаких мер по его восстановлению и дальнейшему использованию не принималось. Здания приходили в негодность, как и сама территория этого лагеря. В данном случае земельные участки находятся в рекреационных зонах, которые предназначены для отдыха граждан для лечения, для туристических мероприятий используются, поэтому они довольно ценны и находятся в непосредственной близости от столицы", - рассказал Роман Горецкий.

В течение 2026 года эти земли снова будут выставлены на аукцион, чтобы обрести нового хозяина и работать на экономику региона.

Вовлекать в хозоборот больше пустующих зданий и заброшенных территорий - этот вопрос остается на контроле у Президента. Первое, что нужно, - это хозяйский подход, чтобы каждый клочок в белорусской земле был использован во благо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Следует обратить внимание на заброшенные строения. Правительству и исполкому совместно с военными необходимо максимально упростить все требования и процедуры, уменьшить сроки и самостоимость сноса, вовлечь в оборот появившиеся земли. Все полномочия отданы, розданы, документы подписаны. Надо центр тяжести переносить на места. Председатели райисполкомов и исполкомов, а может и сельские советы, должны в районах решать эту проблему. Это их интерес и зона ответственности".

Конечно, стены без ухода ветшают: от памятников безхозяйственности и вечных строек в Беларуси избавляются не первый год. И надо отметить, что они все реже попадаются на глаза: за 9 месяцев 2025 года в хозоборот по стране вовлечено более 400 зданий.

Важно максимально задействовать такие квадраты эффективно и активно вовлекать их в экономику. И, конечно, не стоит забывать, Беларусь - общий дом для всех ее жителей, где порядок - задача каждого.