Забыть невозможно: 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По последним данным Генпрокуратуры Беларуси, полученным в ходе расследования уголовного дела о геноциде, на территории республики находилось 578 концлагерей.

За годы оккупации было уничтожено несколько сотен тысяч узников, причем не только из Беларуси, но и Австрии, Германии, Чехословакии и Польши.

Интернациональное восстание в Бухенвальде

11 апреля 1945 года на фабрике смерти Бухенвальд разгорелось интернациональное восстание за свободу. Заключенные подняли бунт с оружием в руках. Самый большой немецкий концлагерь пал от рук изнеможенных и покалеченных узников. Крупнейшим концлагерем на оккупированной территории Советского Союза стал белорусский Тростенец.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа: "Считалось, что в концлагере Тростенец было уничтожено 206 тыс. человек. Мы доподлинно установили, что эта трагическая цифра составляет не менее 546 тыс. То есть это самый крупный лагерь, который находился на территории Советского Союза. Вдумайтесь, 546 тыс. человеческих жизней!"

На территории Беларуси был создан единственный лагерь смерти - Озаричи, который стал полигоном для испытания бактериологического оружия.



Лагерь смерти Озаричи



Узников заражали сыпным тифом, при этом они находились круглые сутки в болотах под открытым небом. Температура воздуха опускалась до минус 15. За 10 дней существования лагеря смерти в Озаричах погибли более 20 тыс. человек.

В августе 1941 года возле деревни Масюковщина был создан лагерь для военнопленных Шталаг-352. Более 140 тыс. человек поместили за колючую проволоку. Самая страшная зима 1941-1942 годов ежедневно уносила тысячи жизней узников. Многие солдаты Красной армии попадали в плен в гимнастерках, а так как мест в бараках не хватало, большинство узников находилось под открытым небом. Они умирали от холода, голода, болезней, к тому же подвергались пыткам и расстрелам.

Иерей Иоанн Иванов, клирик храма Воздвижения Креста Господня: "Летом 1942 года количество военнопленных, согласно документам, было 10 тыс. Огромное количество военнопленных было угнано в Германию. Если мы посмотрим на цифры, то с ноября 1941 года по март 1942 года официально погибло не менее 55 тыс. военнопленных".