Задача - подчеркнуть пространство: почему кузнецы остаются актуальными

Первые изделия из металла, как и первые кузнецы, появились тысячи лет назад. Без кузнеца не обходилась ни одна деревня. В современном мире кузнецы остались до сих пор, хотя многие другие профессии, знакомые еще с древности, оказались сейчас невостребованными.

Почему в век технологий профессия кузнеца до сих пор актуальна, рассказала в "Актуальном интервью" скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси Мария Тарлецкая.

"Кузнецы бывают разные. Я, например, кузнец художественной свободной ковки. Тысячи лет назад были кузнецы, которые делали исключительно бытовой, сельскохозяйственный инструмент и инструмент для обработки камня. Теперь мы можем себе позволить железом украшать интерьеры и экстерьеры", - рассказала она.

художественная ковка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25b99a94-4e84-4cf2-b499-7721db1993bb/conversions/23dd47be-74b4-491a-9100-aad2b4de2a9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25b99a94-4e84-4cf2-b499-7721db1993bb/conversions/23dd47be-74b4-491a-9100-aad2b4de2a9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25b99a94-4e84-4cf2-b499-7721db1993bb/conversions/23dd47be-74b4-491a-9100-aad2b4de2a9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25b99a94-4e84-4cf2-b499-7721db1993bb/conversions/23dd47be-74b4-491a-9100-aad2b4de2a9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На вопрос, отличается ли вообще женский взгляд на кузнечное дело от мужского, член Союза художников Беларуси ответила, что отличия есть. Скульптор призналась, что ее работы отличаются особой легкостью и воздухом внутри. Еще когда она училась в Академии искусств (а женщина училась на кузнеца), ее научили ковать не железо, а пространство внутри него. "Когда мое изделие попадает в интерьер, то для меня первая и основная задача - подчеркнуть то самое пространство этого интерьера и ту самую атмосферу", - сказала Мария Тарлецкая.