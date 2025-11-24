3.69 BYN
Задача - подчеркнуть пространство: почему кузнецы остаются актуальными
Первые изделия из металла, как и первые кузнецы, появились тысячи лет назад. Без кузнеца не обходилась ни одна деревня. В современном мире кузнецы остались до сих пор, хотя многие другие профессии, знакомые еще с древности, оказались сейчас невостребованными.
Почему в век технологий профессия кузнеца до сих пор актуальна, рассказала в "Актуальном интервью" скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси Мария Тарлецкая.
"Кузнецы бывают разные. Я, например, кузнец художественной свободной ковки. Тысячи лет назад были кузнецы, которые делали исключительно бытовой, сельскохозяйственный инструмент и инструмент для обработки камня. Теперь мы можем себе позволить железом украшать интерьеры и экстерьеры", - рассказала она.
На вопрос, отличается ли вообще женский взгляд на кузнечное дело от мужского, член Союза художников Беларуси ответила, что отличия есть. Скульптор призналась, что ее работы отличаются особой легкостью и воздухом внутри. Еще когда она училась в Академии искусств (а женщина училась на кузнеца), ее научили ковать не железо, а пространство внутри него. "Когда мое изделие попадает в интерьер, то для меня первая и основная задача - подчеркнуть то самое пространство этого интерьера и ту самую атмосферу", - сказала Мария Тарлецкая.
Фото: freepik.com