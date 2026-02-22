Заманчивая реклама и огромные скидки: как не подарить свои деньги виртуальным продавцам

Активность интернет-мошенников традиционно растет в преддверии праздников. Сайты-двойники, фейковые аккаунты и сомнительные предложения "с рук" - все это отработанные схемы аферистов. Большинство махинаций сегодня происходит в социальных сетях. Заманчивая реклама и огромные скидки становятся крючками, на которые попадаются многие белорусы. Милиция напоминает: соцсети не являются торговыми площадками, это лишь платформы для рекламы. Коммерческая деятельность должна осуществляться только через официальные сайты интернет-магазинов. Перед оформлением заказа необходимо тщательно проверить продавца.

Владимир Лосев, основатель и директор юридической компании: "Обязательно должна быть информация о наименовании юридического лица, фамилии и имени индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации, УНП, контактные телефоны. Анонимных интернет-сайтов быть не может. Если на сайте отсутствует политика обработки персональных данных, сразу возникают вопросы, понимает ли продавец вообще, какие у нас есть требования к законодательству в этой части, насколько человек был защищен и как потребитель, и как субъект персональных данных. Если через сайт осуществляется реклама, надо подумать о включении в реестр рекламы распространителей. Как видите, достаточно много требований. Но они все направлены на защиту прав потребителя, покупателя, клиента".