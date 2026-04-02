Заседание Комиссии по правам человека СНГ проходит в Минске

В Минске проходит заседание Комиссии по правам человека СНГ под председательством Беларуси.

В центре внимания сразу несколько направлений. Одно из ключевых - передача осужденных в страны их гражданства. Речь о людях, которые отбывают наказание за рубежом и хотят вернуться домой. Ранее Беларусь уже сделала шаг в этом направлении. В марте Александр Лукашенко подписал указ о протоколе к конвенции стран СНГ по передаче осужденных.

Кроме того, 2026-й в СНГ объявлен Годом охраны здоровья, и тема медицины стала одной из центральных на заседании. Участники обсуждают, как в странах Содружества выстроена система оказания помощи.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ, отметил, что в рамках Года охраны здоровья СНГ белорусской стороной на Совете глав правительств в 2025 году была выдвинута инициатива по реализации стратегического проекта - общего пространства здоровья и устойчивого развития. "Чтобы мы обменивались опытом в плане донастройки уровня оказания медицинской помощи в наших странах до соответствующих стандартов. Обмен опытом, цифровизация, вопросы экологии - все это непосредственно связано со здоровьем. Важно побудить людей самих заботиться о собственном здоровье, ведь не просто государство должно обеспечить и лечить в случае необходимости, а каждый человек должен думать о своем здоровье и о здоровье своих родных и близких", - уверен он.