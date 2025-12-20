"Здесь другой воздух, другое пространство" - батюшка рассказал, как посещает бойцов

Есть ли разница между обычными прихожанами и теми, кто воюет, в программе "Война и мир" рассказал настоятель Ракитянского Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский.

"Большой разницы нет, потому что Господь любит всех одинаково, все люди созданы по образу и подобию Божию. Разница в том, что одни воюют здесь, а другие - там", - сказал священнослужитель.

Священник рассказал, как происходит его общение с бойцами. Он посещает их на местах, где они воюют. "Я стараюсь каждую неделю побывать в каком-то из подразделений, в каком-то из отрядов. И там, конечно, другая жизнь. Некоторые верующие говорят: "Батюшка, надо же готовиться к причастию, к исповеди". Я им говорю: "Здесь, ребятки, другой воздух, другое пространство, другие законы. Здесь меня не интересует ваша подготовка формально. Здесь главное, чтобы вы знали, к чему вы приступаете: к телу и крови Христовым, и чтобы вы желали этого. Все", - уверен он.

Николай Германский:

"Я приехал в последний раз в один из отрядов. Ребята собрались. Я выхожу, смотрю, один под сосной курит. Я говорю: "Ты сегодня причащаться будешь?" Он: "Да, буду". Я говорю: "Выбрасывай сигарету". Он сразу выбросил и все. Потом я прочитал молитвы, и кто-то из верующих бойцов говорит мне: "Батюшка, надо же готовиться". Я рассказал случай, который произошел 10 минут назад. Один боец курил, я ему сказал, он бросил. И вот полчаса прошло, он полчаса целых постился, не стал спорить, сразу выбросил. И для меня это было главным. Хочешь? Да, хочу".