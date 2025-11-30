"Здесь уважают закон и гостей": иностранцы рассказали, почему выбрали жить в Беларуси

Продукция на экспорт делается в том числе руками специалистов, среди которых и трудовые мигранты. Более 11 тыс. приезжих устроены на рабочие специальности. Трудятся и на промышленных предприятиях, и в сельском хозяйстве на фермах.

Люди переезжают в поисках лучшей работы, образования и в целом качества жизни. По данным Минтруда и соцзащиты Беларуси, более половины всех иностранных работников - граждане Туркменистана и Узбекистана, при этом появляется все больше трудовых мигрантов из Индии и Непала. Чтобы оптимизировать процесс их трудоустройства, в Беларуси обновили перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году.

Сила современной Беларуси состоит не только в собственных кадрах, но и в способности стать центром притяжения для специалистов со всего мира. Все они говорят о Беларуси как о втором доме - доме, где ценят труд, уважают традиции и создают будущее вместе.

Лю Цзин, доцент, кандидат педагогических наук БГПУ им. Максима Танка

В Беларуси учатся 35 тыс. иностранцев. Они выбирают Беларусь за высокое качество знаний, требовательность педагогов и доступные цены на образование. Понять Беларусь на языке музыки - звучит довольно романтично, но для кого-то эта целая история большой перемены.

В 2010 году Лю Цзин приехал учиться в Академию музыки, чтобы продолжить семейную династию педагогов. Но получилось влюбиться и остаться, а еще стать кандидатом наук БГПУ им. Максима Танка.

Лю Цзин, доцент, кандидат педагогических наук БГПУ им. Максима Танка:

"Беларусь и Китай очень высоко ценятся, поэтому я хотел стать преподавателем музыки. Самые важные годы моей жизни я прожил в Минске, у меня тесные связи с этой страной и людьми. А БГПУ дал мне удивительный шанс стать из студента преподавателем. Теперь могу делиться своими знаниями с китайскими студентами".

Дружба и братство дороже всякого богатства - основа китайской философии доверия, поэтому, освоившись за 10 лет в Минске, Лю Цзин помогает своим китайским студентам лучше понимать философию белорусов.

Лю Цзин считает, что в Беларуси созданы все условия, а иностранные студенты могут получить отличное образование и потом вернуться на родину высококлассными специалистами. Он всегда подчеркивает, что у Беларуси и Китая сейчас очень хорошие отношения, поэтому он рекомендует, если это возможно, остаться в Минске и тут работать.

Марта Арутюнова (слева) и журналист Стефания Винничек (справа)

Историю жизни Марты Арутюновой без слез слушать довольно сложно. Сначала на ее глазах разгорелся еще в конце 1980-х годов армяно-азербайджанский конфликт, потом Спитакское землетрясение, долгие проблемы с легализацией после развала СССР, однако жизнь все же обрела размеренный темп в Беларуси в сельском хозяйстве.

"Родственников у меня здесь не было. Приехала просто потому, что захотела приехать, потому что когда-то мне понравилось. Мечта сбылась. Переехала. Да, было тяжело, потому что на работу не брали. А в 2001 году вышел указ Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, чтобы на работу брали всех, чтобы брали в сельскую местность и приезжих людей. Я не пожалела, что пошла туда", - сказала оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия "Восход" Марта Арутюнова.

Беларусь в буквальном смысле стала для женщины и ее сыновей Ноевым ковчегом. Теперь здесь вырастут и ее внуки, а недавно Марта Рачиковна получила еще и дом от государства. За то, как благополучно изменилась ее жизнь, она благодарна Александру Лукашенко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/627ab04f-34bc-49a8-8746-2e1a8a11024b/conversions/0ed08fad-2c29-431d-b617-45e61b46ce78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/627ab04f-34bc-49a8-8746-2e1a8a11024b/conversions/0ed08fad-2c29-431d-b617-45e61b46ce78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/627ab04f-34bc-49a8-8746-2e1a8a11024b/conversions/0ed08fad-2c29-431d-b617-45e61b46ce78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/627ab04f-34bc-49a8-8746-2e1a8a11024b/conversions/0ed08fad-2c29-431d-b617-45e61b46ce78-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда-то Марта Арутюнова начинала с обучения, а дошла до высоких государственных наград лично от главы государства. "Очень волновалась, потому что, во-первых, вручали такую награду. Не каждый человек бывает ею удостоен. Во-вторых, мечта была увидеть Президента. Если бы была возможность, я бы его, наверное, расцеловала, сказала бы огромное человеческое спасибо за тот указ, потому что если бы не он, меня бы никуда не взяли, и мне пришлось бы, наверное, отсюда уехать", - рассказала женщина.

На Минском тракторном заводе в цеху по изготовлению трансмиссии машин (как говорят специалисты, сердце будущего трактора "Беларус", известного во всем мире) у трактора появляется белорусская прописка, но тем не менее трудится над ней многонациональная команда. Например, парень из Мали, которому по фамилии написано стать королем футбола, приехал в Беларусь исполнять мечту.

Мусса Дембеле, слесарь механосборочных работ механического цеха № 2 Минского тракторного завода:

"Я узнал о Беларуси в 2020 году. Тогда был ковид, и на каникулах я решил что-то изменить в своей жизни и выбрать место, где много крупных предприятий и где можно найти хорошую теорию и постоянную практику. Когда я приехал, сначала учил язык, потом окончил колледж по специальности "технология машиностроения". Мне тут легко работать, потому что мне нравится эта работа".

Мусса Дембеле

Мусса вырос в большой семье. Вместе со своими 28 братьями и сестрами помогал родителям, занимался бытом, но уже с детства знал, что будет работать на большом предприятии. И ведь действительно, большое предприятие принимает в своих цехах представителей из более чем 25 стран мира.

Самый главный плюс Беларуси - здесь уважают закон и гостей. Если хочешь заработать неплохие деньги, то придется потрудиться. Беларусь красивая и чистая страна. Здесь люди живут не спеша. Я влюблен в это. Мусса Дембеле

Что такое многовекторность? Это то, о чем много говорят на Западе, и то, для чего много делают в Беларуси. У нашего государства среди приоритетных партнеров Евразия, Китай, Ближний и Дальний Восток, а еще Африка. Уроки белорусской многовекторности дарим всему миру. А для тех, кто оценит их по достоинству, всегда говорим: "Добро пожаловать!"