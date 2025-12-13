Ждать ли заключения мирного соглашения в российско-украинском конфликте - мнение эксперта

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси: "Здесь один позитивный момент. То, что Дональд Трамп, настаивая на выборах в Украине, тем самым выдал свой серьезный настрой на заключение какого-то мирного соглашения. Поскольку любая бумага, подписанная Зеленским в его нынешнем состоянии, не только физическом, но и юридическом, ничего не стоит. Это вообще просто будет филькина грамота. Поэтому только новый, легитимный, по крайней мере, по понятиям украинской псевдодемократии, лидер этой страны может что-то более или менее юридически обязывающее подписать. Позитив в том, что Трамп хочет реально какого-то соглашения. И этот момент мы отметили. Зеленский просто вынужден на это согласиться".