Ждать ли заключения мирного соглашения в российско-украинском конфликте - мнение эксперта
Реально ли заключение мирного соглашения в российско-украинском конфликте? Мнение политолога.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси: "Здесь один позитивный момент. То, что Дональд Трамп, настаивая на выборах в Украине, тем самым выдал свой серьезный настрой на заключение какого-то мирного соглашения. Поскольку любая бумага, подписанная Зеленским в его нынешнем состоянии, не только физическом, но и юридическом, ничего не стоит. Это вообще просто будет филькина грамота. Поэтому только новый, легитимный, по крайней мере, по понятиям украинской псевдодемократии, лидер этой страны может что-то более или менее юридически обязывающее подписать. Позитив в том, что Трамп хочет реально какого-то соглашения. И этот момент мы отметили. Зеленский просто вынужден на это согласиться".
Эксперт не думает, что ему будет какая-то реальная альтернатива. Скорее всего это будет какой-нибудь Залужный, в крайнем случае, Тимошенко. Но это будет все из той же колоды, украинской, крапленой колоды. Реальных выборов, конечно же, в Украине ждать сегодня не приходится. Но хотя бы с той точки зрения, чтобы заключить какое-то соглашение, это было бы позитивно.