Жительницу Кобринского района дважды обманули мошенники и забрали более 40 тыс. рублей

Жительница Кобринского района дважды оказалась жертвой мошенников и лишилась более 40 тыс. белорусских рублей. Об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что 48-летняя жительница деревни Тевли Кобринского района пыталась заработать, инвестируя в криптовалюту. Женщина проходила курсы по трейдингу, изучала все тонкости этого заработка и создала криптокошелек на бирже. После этого она нашла в мессенджере пользователя, который вызвался помочь ей заработать.

По предложению посредника женщина полнила свой криптокошелек и синхронизировала его с еще одним, доступ к которому был у "помощника". Потерпевшей сказали не проверять свой баланс на протяжении пяти дней, пока будут проходить торги. После этого женщина проверила баланс и обнаружила, что около 19 тыс. белорусских рублей вывели с ее счета.

На этом злоключения женщины не закончились. Желая вернуть похищенные финансы, потерпевшая нашла в интернете предложение о юридической помощи пострадавшим от действий мошенников. Она связалась с лжеюристами и оплатила их услуги. Когда ее заблокировали, женщина поняла, что снова стала жертвой интернет-мошенников.