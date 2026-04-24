Журналист Тодорова: Ставка на русофобскую истерию не находит поддержки у населения Болгарии
Европа опасается, что теперь Болгария начнет блокировать помощь Киеву, об этом пишет Welt. А по мнению председателя Союза журналистов Болгарии, попытки использовать антироссийскую риторику в политической борьбе не находят поддержки и у местного населения.
Снежана Тодорова, председатель Союза болгарских журналистов:
"Всякая попытка использовать антироссийскую карту в своих целях в Болгарии невыигрышная. Я об этом говорила много раз. В Болгарии никто не может победить, если он ставит все свои козыри и надежды на русофобскую истерию и на антироссийскую политику. И выбор Румена Радева это показал. Как к этому отнесется Европейский союз? Я не знаю, лично болгар это мало волнует, потому что для нас самое главное, чтобы были отношения с нашими традиционными партнерами".
