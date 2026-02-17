Зима проверяет на прочность: с начала сезона из-за гололеда пострадали свыше 16 тыс. белорусов

Зима продолжает испытывать на прочность белорусов. После кратковременной оттепели ударили морозы, и улицы превратились в сплошной каток. Только за минувшие выходные с гололедными травмами к медикам обратились более 700 человек. Всего с начала зимнего сезона пострадали уже более 16 тыс. человек.

Подавляющее большинство - 15 тысяч человек - получили травмы при падении, причем каждый пятый пострадавший - ребенок. Еще почти тысяча человек травмировались при катании на тюбингах и санках, две трети из них - дети.

Что касается регионов, самыми травмоопасными оказались Гомельский и Могилевский, где зафиксировано больше всего пациентов с ушибами и переломами - более 3 тыс. в каждом.

В Минской области пострадали более 2 тыс. 300 человек, немного отстала Брестская область. Меньше всего травмированных в Гродненской области - около тысячи.