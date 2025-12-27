3.71 BYN
Зимний досуг: спортивный комплекс "Раубичи" ждет любителей лыжных гонок
Несмотря на погодные капризы природы, поклонники зимних видов спорта все же могут найти себе развлечение в Беларуси по душе. Те, кто предпочитает скоростной спуск на лыжах, могут проявить свои спортивные качества в Логойске или Силичах, а для любителей более спокойного катания (на лыжах по горизонтали) ждет спорткомплекс "Раубичи".
В Раубичах олимпийская чемпионка, а теперь уже экс-биатлонистка Ирина Лещенко катается часто, поэтому абсолютно каждый желающий может увидеть чемпионку на лыжне.
"Спасибо большое спортивному комплексу "Раубичи" и его директору за то, что заготавливают снег, а также всем рабочим за то, что они столько труда вкладывают сюда, чтобы в такие погодные условия сделать сказку", - отметила Ирина Лещенко.
Спорткомплекс "Раубичи" уже привык к теплому декабрю, поэтому еще в прошлом сезоне был заготовлен снег. Он все лето хранился в специальных ямах, недоступных для солнца, и без проблем сохранился до нынешней зимы. Как только на термометре появился минус, снегогенераторы Республиканского центра олимпийской подготовки произвели уже свежий снег.
Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":
"Трасса работает уже с начала месяца. Мы уложили еще прошлогодний снег, а когда были минусы, подсыпали еще немного. Поэтому может приехать любой желающий, ждем всех в Раубичах.
На лыжне в Раубичах есть и взрослые, и дети, причем как профессионалы, так и любители. Для тех, у кого нет своих лыж, взять их напрокат не проблема.
В горнолыжном центре "Силичи" работают 15 снегогенераторов. Подготовить склон сложнее, нежели лыжную трассу, но и здесь с поставленной задачей обеспечить любителей горнолыжного спорта досугом справляются.