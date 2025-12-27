Зимний досуг: спортивный комплекс "Раубичи" ждет любителей лыжных гонок

Несмотря на погодные капризы природы, поклонники зимних видов спорта все же могут найти себе развлечение в Беларуси по душе. Те, кто предпочитает скоростной спуск на лыжах, могут проявить свои спортивные качества в Логойске или Силичах, а для любителей более спокойного катания (на лыжах по горизонтали) ждет спорткомплекс "Раубичи".

В Раубичах олимпийская чемпионка, а теперь уже экс-биатлонистка Ирина Лещенко катается часто, поэтому абсолютно каждый желающий может увидеть чемпионку на лыжне.

Ирина Лещенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3f0040-fe5d-4aad-8e6e-31f3766d82e6/conversions/cb1f8a17-582b-48db-b823-fbb66f0aaa01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3f0040-fe5d-4aad-8e6e-31f3766d82e6/conversions/cb1f8a17-582b-48db-b823-fbb66f0aaa01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3f0040-fe5d-4aad-8e6e-31f3766d82e6/conversions/cb1f8a17-582b-48db-b823-fbb66f0aaa01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3f0040-fe5d-4aad-8e6e-31f3766d82e6/conversions/cb1f8a17-582b-48db-b823-fbb66f0aaa01-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Спасибо большое спортивному комплексу "Раубичи" и его директору за то, что заготавливают снег, а также всем рабочим за то, что они столько труда вкладывают сюда, чтобы в такие погодные условия сделать сказку", - отметила Ирина Лещенко.

Спорткомплекс "Раубичи" уже привык к теплому декабрю, поэтому еще в прошлом сезоне был заготовлен снег. Он все лето хранился в специальных ямах, недоступных для солнца, и без проблем сохранился до нынешней зимы. Как только на термометре появился минус, снегогенераторы Республиканского центра олимпийской подготовки произвели уже свежий снег.

Алексей Иеропес news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518614a5-b4f5-4b83-9420-98c2aa0218c8/conversions/dd5c37f4-c076-4023-9c52-0a88f4609143-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518614a5-b4f5-4b83-9420-98c2aa0218c8/conversions/dd5c37f4-c076-4023-9c52-0a88f4609143-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518614a5-b4f5-4b83-9420-98c2aa0218c8/conversions/dd5c37f4-c076-4023-9c52-0a88f4609143-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518614a5-b4f5-4b83-9420-98c2aa0218c8/conversions/dd5c37f4-c076-4023-9c52-0a88f4609143-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Трасса работает уже с начала месяца. Мы уложили еще прошлогодний снег, а когда были минусы, подсыпали еще немного. Поэтому может приехать любой желающий, ждем всех в Раубичах.

На лыжне в Раубичах есть и взрослые, и дети, причем как профессионалы, так и любители. Для тех, у кого нет своих лыж, взять их напрокат не проблема.