Зимний сезон в разгаре: горнолыжные центры Беларуси ждут гостей

Снежная зима - настоящий подарок для любителей активного отдыха. Тех, кто рвется покорять снежные склоны, ждут горнолыжные центры Беларуси. Например, в "Силичах" подготовка трассы для посетителей ведется даже ночью - все ради комфорта и безопасности.

Семейной и домашней атмосферой окутает и горнолыжный центр "Логойск". Здесь можно взять напрокат лыжи, сноуборды и тюбинги. Если страшно первый раз подниматься на снежные склоны, можно взять уроки у инструктора.