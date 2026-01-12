3.70 BYN
Зимний сезон в разгаре: горнолыжные центры Беларуси ждут гостей
Автор:Редакция news.by
Снежная зима - настоящий подарок для любителей активного отдыха. Тех, кто рвется покорять снежные склоны, ждут горнолыжные центры Беларуси. Например, в "Силичах" подготовка трассы для посетителей ведется даже ночью - все ради комфорта и безопасности.
Семейной и домашней атмосферой окутает и горнолыжный центр "Логойск". Здесь можно взять напрокат лыжи, сноуборды и тюбинги. Если страшно первый раз подниматься на снежные склоны, можно взять уроки у инструктора.
Горнолыжные центры проводят и ночные катания. Например, в "Силичах" многие трассы открыты до 22:00, а некоторые готовы принять гостей даже в два часа ночи.