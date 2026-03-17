17 марта в Тбилиси пройдет заседание межправительственной комиссии Беларуси и Грузии
17 марта в Тбилиси пройдет заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Беларусью и Грузией. Это возобновление диалога бизнеса и госорганов спустя 6 лет.
Тем самым две страны подтверждают готовность обсуждать спорные вопросы и искать взаимовыгодные решения. В Грузию с визитом приехала белорусская делегация во главе с вице-премьером Юрием Шулейко.
До заседания комиссии у него запланирована встреча с министром экономики и устойчивого развития Грузии. Круг тем достаточно широк.
Николай Рогащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:
"Для того чтобы получать хорошие суммы, экспорт и т. д., надо нашу машиностроительную промышленность сюда продвигать. Это не только тракторы, но и наша пассажирская техника (автобусы, электробусы), лифтовое оборудование. Мы видим, что очень много домов советских времен, а это как раз под наши лифты. Когда мы встречались с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, он озвучил цифру, которую им надо сделать. Они уже поняли, что лифты надо менять, сроки вышли (мы уже давно эту программу прошли, 25 лет лифт служит). Независимости Грузии уже почти 36 лет, они пришли к тому, что надо будет лифты заменять, и за два года надо поменять 8400 лифтов. Понятно, здесь бизнес, рынок, конкуренция, но мы, я думаю, готовы даже поконкурировать с известными турецкими марками в части лифтов и всего остального. Поэтому, я думаю, когда в Грузии будет выделен бюджет, мы попытаемся поучаствовать".
А 16 марта в Тбилиси был открыт центр продаж белорусской техники: тракторов, комбайнов и различного навесного оборудования. Центр будет работать и как сервисный по ремонту и обслуживанию машин.