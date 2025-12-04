7 декабря в Беларуси отметят День юриста. Традиционно в начале декабря хранители права и справедливости проводят масштабный форум. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве среди министерств юстиций СНГ.

Белорусский юридический форум

В Минске в преддверии Дня юриста проходит юридический форум.

К слову, весь массив законодательства абсолютно меняется, благодаря тенденции, которую задал глава государства с 1 января 2025 года. Идет своеобразное "благоустройство" правовой сферы, в первую очередь нормативная ревизия. Как заявила заместитель главы Администрации Президента Ольги Чуприс, практически 70 тыс. нормативных правых актов местного уровня были либо упразднены, либо доработаны.

Но самая главная тенденция - это делать право доступным. Об этом рассказал министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

"Это очередная инвентаризация, в рамках которой мы пересматриваем ранее действовавшие, ранее принятые, действующие сейчас правовые нормы для того, чтобы, если это нужно, актуализировать их, придать им новое прочтение в контексте современных потребностей государства и общества", - отметил министр.

3 декабря был открыт Апелляционный экономический суд. Это новая судебная инстанция. Благодаря конституционной реформе у Конституционного суда появились полномочия рассматривать конституционные жалобы граждан. Этот механизм оказался очень популярен. Об этом рассказала судья Конституционного суда Светлана Любецкая.

"Сегодня этот институт реализуется, граждане обращаются с конституционными жалобами. Конституционная практика сегодня уже имеет примеры разрешения таких споров, положительные решения по защите конституционных прав и интересов граждан, - отметила Светлана Любецкая. - И последовательное внедрение и реализация нового института конституционной жалобы укрепляют и обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан и в целом способствуют конституционализации нашего права и правоприменительной деятельности".