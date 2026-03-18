Александр Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками
Детально об итогах встречи 17 марта в правительстве с литовскими и польскими перевозчиками, чьи фуры застряли в Беларуси, доложено Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил премьер-министр Александр Турчин.
В правительстве 18 марта прошло заседание Президиума Совета министров. В кулуарах журналисты спросили у премьера об итогах прошедших накануне переговоров. Разобраться в ситуации при непосредственном участии перевозчиков было поручением Александра Лукашенко. Предприниматели отчаялись ждать помощи своих властей и обратились к белорусскому Президенту за урегулированием ситуации с фурами.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Вчера у нас состоялась продуктивная встреча. Фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы, мы на них ответили. И, скажем так, по итогам вчерашней встречи правительство письменно доложило Президенту итоги и предложения, какие видит правительство в регулировании этой ситуации. Буквально сегодня с утра состоялся у меня разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня Президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение".
Осенью 2025 года Литва в одностороннем порядке закрывает пункты пропуска на границе. На территории Беларуси застревают тысячи грузовиков и прицепов с литовской регистрацией.
В целях безопасности страна перемещает весь транспорт на охраняемые стоянки до урегулирования вопроса с Вильнюсом. Но Литва не спешит решать проблемы своего бизнеса, даже несмотря на серьезные сложности для всей транспортной отрасли страны.
Издержки перевозчиков и получателей товаров огромны. Литовские автоперевозчики, не получив никакой помощи от своих властей, сначала обращаются в Еврокомиссию. Однако и там никакой адекватной реакции не последует.
В итоге отчаявшиеся люди пишут обращения на имя Александра Лукашенко. И в тот же день по поручению белорусского лидера их приглашают на встречу с премьер-министром.